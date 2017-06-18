Ученые прочитали записку на черепке библейских времен

Используя передовую технологию обработки изображений, исследователи из Тель-Авивского университета прочли не видимую ранее надпись на задней части черепка, найденного более 50 лет назад. Научная работа об этом опубликована в журнале Plos One , кратко об исследовании рассказывает Phys.org .



Та самая надпись. Изображение: American Friends of Tel Aviv University (AFTAU)

Надпись сделана на остраконе — черепке глиняного сосуда, которые раньше использовали для записей, квитанций и коротких писем. Надписи на них выцарапывали или наносили чернилами.

Остракон, который заинтересовал ученых, нашли в плохом состоянии еще в 1965 году при раскопках в окрестностях города Тель-Арад. Более 50 лет черепок был выставлен в музее

Находка датируется 600 годом до н.э. и принадлежит эпохе, которая предшествовала покорению Иудеи вавилонским царем Навуходоносором II. Тогда Тель-Арад тогда был военной крепостью на южной границе Иудеи, там жило 20−30 военных.

На лицевой стороне остракона была надпись с благословением Яхве и обсуждением денежных расчетов. Надпись с лицевой стороны была тщательно изучена учеными, а обратную сторону долгое время считали пустой.

Недавно ученые применили спектрозональную съемку и заметили несколько отметок с обратной стороны остракона. Им удалось разобрать 50 символов, которые входили в состав 17 слов.

По словам исследователей, текст с обратной стороны оказался продолжением текста с лицевой. Специалисты полагают, что эту «записку» написал кто-то по имени Хананияху из города Беэр-Шева. Он обращался к офицеру по имени Элишив бен-Ошаяху, который отвечал за снабжение крепости

Новая надпись начинается с просьбы о вине: «Если есть хоть немного вина, пришлите». После ее автор выражает готовность выполнить просьбу адресата. Также в записке упоминается «бат» — древняя мера вина, равная 39 литрам, — которая есть учеловека по имени Геяляху.

«Недавно открытая надпись — это административный текст, как и большинство надписей Арада, — рассказал доктор Анат Мендель-Геберович, который был соавтором исследования. — Его важность заключается в том, что каждая новая строка, слово и даже символ являются ценным дополнением к тому, что мы знаем о периоде Первого Храма».