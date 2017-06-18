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Планшет Galaxy Tab A 8.0 (2017) получит процессор Snapdragon 425 и 2 ГБ ОЗУ

19.06.2017 11:26 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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Компания Samsung готовит к выпуску новый бюджетный планшет. Новинка имеет каталожный индекс SM-T385 и может быть представлена как Galaxy Tab A 8.0 (2017). Характеристики устройства рассекретил бенчмарк GFXBench.

Гаджет располагает 8-дюймовым экраном с разрешением 1280 x 800 пикселей, четырехъядерным процессором Qualcomm Snapdragon 425 с графикой Adreno 308, 2 ГБ оперативной памяти, 16 ГБ встроенной флэш-памяти, 8-мегапиксельной тыльной камерой и 5-мегапиксельной дополнительной. Емкость аккумуляторной батареи неизвестна. Тестируемая модель работала под управлением операционной системы Android 7.0 Nougat.

Планшет Galaxy Tab A 8.0 (2017) получит процессор Snapdragon 425 и 2 ГБ ОЗУ

Анонс планшета Samsung Galaxy Tab A 8.0 (2017) состоится в ближайшие месяцы. Судя по характеристикам, стоить он будет недорого.

 
 
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Компания Samsung готовит к выпуску новый бюджетный планшет. Новинка имеет каталожный индекс SM-T385 и может...

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