Лара Крофт отправится в Центральную Америку

Компания Takeoff Creative случайно опубликовала промо-материалы к неанонсированной приключенческой игре Shadow of the Tomb Raider. Утечка позволяет предположить, что местом действия новой части станет Центральная Америка, а точнее территория, где раньше проживали племена ацтеков, майя и инков, сообщает InGame .

Также наличие промо-артов указывает на скорый анонс проекта. Не исключено, что игра будет показана в августе на выставке Gamescom 2017.





Ранее появилась информация о том, что Shadow of the Tomb Raider может выйти в начале 2018 года. На данный момент ничего конкретного об игре неизвестно.

Предыдущая часть, Rise of the Tomb Raider вышла в конце 2015 года. Игра получила массу положительных отзывов и престижную награду за лучший сюжет.