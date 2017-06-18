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Лара Крофт отправится в Центральную Америку
19.06.2017 11:32 — Новости Hi-Tech | TechLabs
Компания Takeoff Creative случайно опубликовала промо-материалы к неанонсированной приключенческой игре Shadow of the Tomb Raider. Утечка позволяет предположить, что местом действия новой части станет Центральная Америка, а точнее территория, где раньше проживали племена ацтеков, майя и инков, сообщает
Также наличие промо-артов указывает на скорый анонс проекта. Не исключено, что игра будет показана в августе на выставке Gamescom 2017.
Ранее появилась информация о том, что Shadow of the Tomb Raider может выйти в начале 2018 года. На данный момент ничего конкретного об игре неизвестно.
Предыдущая часть, Rise of the Tomb Raider вышла в конце 2015 года. Игра получила массу положительных отзывов и престижную награду за лучший сюжет.
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Компания Takeoff Creative случайно опубликовала промо-материалы к неанонсированной приключенческой игре...
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