Каждая третья организация Беларуси предоставляет работникам мобильный доступ в интернет

В Беларуси в 2016 году 33,5% организаций предоставляли своим работникам технические средства для мобильного доступа в интернет. Об этом сообщили БЕЛТА в Национальном статистическом комитете.

Доступ к глобальной сети имели 99,4% организаций, использовавших персональные компьютеры. Чаще всего использовался стационарный широкополосный доступ (91,8%). По данным обследования, 35,9% организаций имели максимальную скорость передачи данных через интернет - от 2 до 10 Мбит/с, 34,8% организаций - от 10 Мбит/с и выше, 29,3% - до 2 Мбит/с. Среди организаций, использующих персональные компьютеры, возможностью использовать в своей работе интранет располагали 24,1%, Экстранет - 9,4%.

В прошлом году удельный вес организаций, использовавших электронно-цифровую подпись, достиг 98,6% от общего числа обследованных организаций, использовавших локальные сети - 82,1%. Услугами электронной почты воспользовались 96,8% обследованных организаций.

Среди организаций, имевших доступ к интернету, 63,9% имели веб-сайт.

Из общего количества работников организаций, использовавших персональные компьютеры, 64,7% работали на персональных компьютерах, имеющих выход в сеть интернет. В целях поиска информации интернет использовало 99% респондентов, осуществления банковских операций - 96,9%, предоставления налоговых деклараций - 95,9%, получения бланков форм от государственных органов (организаций) - 94,1%, участия в электронных аукционах на государственную закупку товаров (работ, услуг) - 50,4%, электронной регистрации (перерегистрации) субъектов хозяйствования - 31% обследованных респондентов.