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Белорусское виртуальное пианино попало в список лучших в Google Play

19.06.2017 17:50 — Новости Hi-Tech | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 19 июн – Sputnik. Приложение, разработанное белорусско-британской студией Gismart "Реальное пианино", попало в раздел "Выбор редакции" в магазине приложений Google Play.

Белорусское виртуальное пианино попало в список лучших в Google Play
© Flickr/ Robert Scoble
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Приложение совмещает в себе симулятор пианино и игры, которые позволяют исполнить знакомые мелодии даже без музыкальных навыков. 

В декабре 2016 года суммарное количество скачиваний приложений белорусско-британского стартапа достиг 130 миллионов, а уже в начале марта превысил рубеж в 160 миллионов.

Gismart изначально занималась созданием симуляторов музыкальных инструментов. В прошлом году компания заявила о планах занять игровую нишу и сейчас активно добавляет игровой функционал в свои приложения. В штате компании со штаб-квартирой в Лондоне и разработкой в Минске – 50 сотрудников, среди которых есть и профессиональные музыканты.

 
Теги: Минск
 
 
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