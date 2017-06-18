Белорусское виртуальное пианино попало в список лучших в Google Play

МИНСК, 19 июн – Sputnik. Приложение, разработанное белорусско-британской студией Gismart "Реальное пианино", попало в раздел "Выбор редакции" в магазине приложений Google Play.

Приложение совмещает в себе симулятор пианино и игры, которые позволяют исполнить знакомые мелодии даже без музыкальных навыков.

В декабре 2016 года суммарное количество скачиваний приложений белорусско-британского стартапа достиг 130 миллионов, а уже в начале марта превысил рубеж в 160 миллионов.

Gismart изначально занималась созданием симуляторов музыкальных инструментов. В прошлом году компания заявила о планах занять игровую нишу и сейчас активно добавляет игровой функционал в свои приложения. В штате компании со штаб-квартирой в Лондоне и разработкой в Минске – 50 сотрудников, среди которых есть и профессиональные музыканты.