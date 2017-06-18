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Корпус для второго реактора привезут на БелАЭС в августе

19.06.2017 17:44 — Новости Hi-Tech | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 19 июн — Sputnik. Корпус реактора для второго энергоблока сооружаемой в Островце Гродненской области Белорусской АЭС будет доставлен на площадку строительства в августе, сообщил гендиректор госпредприятия "БелАЭС" Михаил Филимонов.

Корпус для второго реактора привезут на БелАЭС в августе
© Sputnik Рамиль Ситдиков
Беларусь и Росатом ускорят работы на первом блоке БелАЭС

БелАЭС сооружается вблизи Островца в Гродненской области по российскому проекту и за счет средств российского госкредита. Первый блок станции планируется ввести в эксплуатацию в конце 2019 года, второй — в середине 2020 года. Корпус для первого реактора уже доставлен на площадку и смонтирован. Ожидается, что в 2019 году в него начнется загрузка ядерного топлива.

"Корпус реактора для второго энергоблока должен быть доставлен на площадку в Островце в августе. Насколько мне известно, подготовка к этому идет достаточно активно. Нет сомнений, что в августе он уже у нас будет", — заявил Филимонов на проходящем в Москве форума "Атомэкспо".

По его словам, сейчас на строительстве БелАЭС уже освоено немногим более 2,5 миллиардов долларов — это 25% от общей суммы российского кредита в размере 10 миллиардов долларов.

Филимонов уточнил, что на первом энергоблоке освоено 36% средств, на втором — чуть более 20%.

Как ранее сообщал Sputnik, Беларусь и Росатом пришли к выводу о необходимости усилить работы на первом блоке Белорусской АЭС, чтобы ввести его в эксплуатацию в запланированные сроки.

Об этом заявил вице-премьер Беларуси Владимир Семашко по итогам встречи с гендиректором Росатома Алексеем Лихачевым. Встреча прошла в рамках форума "Атомэкспо" в Москве. Семашко отметил, что в ближайшее время на площадке сооружения станции в Островце пройдет заседание штаба, на котором с участием российской стороны будут обсуждаться ход строительства, сроки поставки оборудования.

 
Теги: Минск
 
 
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Минск и Москва хотят ускорить работы на первом энергоблоке станции. Сейчас на строительстве БелАЭС освоена примерно четверть средств российского кредита.

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