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Картинка дня: "облако-башня" в России
19.06.2017 18:00 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
19 июня в небе над Новосибирском
Кучевое облако выглядит «вертикальным» — его высота кажется намного больше ширины. Авторы издания НГС. НОВОСТИ сравнили форму облака с башней. Правда, специалист в ней не увидел ничего необычного.
«Это нормальное кучево-дождевое облако — ливневое, грозовое, которое выдало нам интенсивный заряд с дождем и грозой», — объяснил пресс-секретарь Новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.
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Специалист рассказал, что все кучево-дождевые облака — это облака вертикального развития. В экваториальных широтах они довольно часто проникают даже в стратосферу, летом такое может произойти и в умеренных широтах.
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19 июня в небе над Новосибирском заметили большое кучево-дождевое облако. Из-за жаркой погоды верхний край облака поднялся намного выше, чем мы привыкли видеть.
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