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Приложение белорусов попало в список лучших в Google Play
19.06.2017 16:50 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Приложение «Реальное пианино» студии Gismart
13 июня Google Play поменялся принцип разделения на категории в разделе Editor’s Choice. Лучшие приложения разделили по трем направлениям — приложения, игры и Android Excellence.
Теперь в категории «Приложения, отобранные редакторами» можно найти 72 сервиса из разных стран. Среди них — «Реальное пианино» (Piano), разработанное в Минске. Также в список лучших попали Instagram, Netflix, YouTube и Adobe Photoshop.
Напомним, приложение
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Приложение «Реальное пианино» студии Gismart попало в раздел Editor’s Choice в магазине приложений Google Play. Его «соседями» по рубрике стали Instagram, Netflix, YouTube и Adobe Photoshop.
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