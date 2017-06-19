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Skype переживает глобальный сбой, проблемы есть и у белорусов
20.06.2017 11:34 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
В ночь с 19 на 20 июня многие пользователи Skype начали массово жаловаться на проблемы со входом в аккаунт, а также невозможность отправлять и получать сообщения.
Как показал сайт Downdetector, спустя несколько часов проблему удалось устранить, однако уже утром сбой в работе сервиса повторился, затронув в основном западную и восточную части Европы, в том числе Беларусь, а также некоторые регионы России. Проблемы частично сохраняются до сих пор.
Команда Skype
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В ночь с 19 на 20 июня многие пользователи Skype начали массово жаловаться на проблемы со входом в аккаунт, а также невозможность отправлять и получать сообщения.
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