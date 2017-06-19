ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Skype переживает глобальный сбой, проблемы есть и у белорусов

20.06.2017 11:34 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В ночь с 19 на 20 июня многие пользователи Skype начали массово жаловаться на проблемы со входом в аккаунт, а также невозможность отправлять и получать сообщения.

Skype переживает глобальный сбой, проблемы есть и у белорусов
Карта проблем со Skype. Источник - Downdetector.

Как показал сайт Downdetector, спустя несколько часов проблему удалось устранить, однако уже утром сбой в работе сервиса повторился, затронув в основном западную и восточную части Европы, в том числе Беларусь, а также некоторые регионы России. Проблемы частично сохраняются до сих пор.

Skype переживает глобальный сбой, проблемы есть и у белорусов

Команда Skype сообщила, что знает о проблеме и в настоящее время работает над ее решением. Что послужило причиной сбоев пока не сообщается. 

 

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В ночь с 19 на 20 июня многие пользователи Skype начали массово жаловаться на проблемы со входом в аккаунт, а также невозможность отправлять и получать сообщения.

Комментарии

 
Новости дня
Новости Hi-Tech
 
Ученые узнали, как появились домашние кошки
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Hi-Tech

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Hi-Tech)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика