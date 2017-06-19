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Глобальный сбой произошел в Skype по всему миру: затронута и Беларусь

20.06.2017 11:48 — Новости Hi-Tech | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 20 июн — Sputnik. В работе мессенджера Skype, которым владеет корпорация Microsoft, с начала вторника наблюдаются сбои, на некорректную работу программы жалуются пользователи по всему миру.

Глобальный сбой произошел в Skype по всему миру: затронута и Беларусь
© Flickr/ Rego Korosi
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В некоторых случаях программа не позволяет отправлять сообщения, об этом массово рассказывают белорусские пользователи Skype, или же программа просто не хочет запускаться.

Интернет-пользователи также отметили и некорректную работу мобильного приложения популярного мессенджера. Техподдержка отрапортовала об исправлении ошибок в приложении, однако сбои не прекратились.

Ранее Microsoft выпустила обновление для мобильной версии Skype, сообщив об измененном функционале сервиса обмена сообщениями.

Официального сообщения от компании-разработчика по поводу проблем со Skype пока не поступало.

 
Теги: Минск
 
 
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Пользователи жалуются на невозможность отправки сообщений, у некоторых "юзеров" программа просто не запускается.

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