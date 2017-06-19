Над Минском заметили загадочные серебристые облака

В ночь на 20 июня белорусы могли наблюдать в северной части неба необычное атмосферное явление — серебристые облака. Из-за особенностей своей природы облака светились в сумерках.



Снимок сделан в микрорайоне Домбровка около часа ночи. Фото: Руслан Завадич / vk.com

Облака заметили любители астрономии в Минске и Минском районе. Наблюдать эффектное явление можно было около полуночи.

Серебристые облака — сравнительно редкое атмосферное явление, это одни из самых высоких облаков на нашей планете. Они крайне разреженные и образуются в мезосфере на высоте 76-85 км над поверхностью Земли. Природа их появления пока не изучена до конца.



Снимок сделан в деревне Ратомка сразу после полуночи. Фото: Андрей Лейчик / vk.com

Эти облака состоят из ледяных кристаллов, которые отражают солнечный свет. Из-за большой высоты и удаленности от нас серебристые облака даже ночью освещены прямыми лучами солнца. Благодаря этому кажется, будто они светятся в сумерках.

Обычно они формируются летом, когда мезосфера насыщается паром, поднимающимся из тропосферы. В наших широтах чаще всего серебристые облака можно наблюдать с последних десяти дней июня до второй десятидневки июля.

По мнению экспертов, в этом году сезон серебристых облаков наступил с опозданием . Обычно они появляются несколько дней подряд, поэтому в ближайшие ночи есть смысл внимательно смотреть на небо.