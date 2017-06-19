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Samsung Galaxy Note FE обошел Galaxy S8 в тесте GeekBench

20.06.2017 10:21 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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В базе данных тестового пакета появился смартфон Samsung Galaxy Note FE, который представляет собой восстановленный вариант взрывоопасного Galaxy Note 7.

Восстановленная версия набрала в однопоточном тесте 1950 баллов, опередив флагманские Galaxy S8, HTC U11 и Xiaomi Mi 6. Однако в многопоточном тесте производительность новинки оказалась немного хуже, но выше по сравнению с Oppo R11 и Sony Xperia XZ Premium.

Samsung Galaxy Note FE обошел Galaxy S8 в тесте GeekBench

Galaxy Note FE отличается от оригинала только аккумуляторной батарей пониженной с 3500 до 3200 мАч емкости. Остальные характеристики остались прежними. В продажу гаджет поступит в июле по цене $625.

Samsung Galaxy Note FE обошел Galaxy S8 в тесте GeekBench

Galaxy Note 7 был снят с продажи в октябре 2016 года спустя два месяца после дебюта из-за проблем с самопроизвольным возгоранием. Тогда же была инициирована глобальная программа по отзыву устройства. Причиной воспламенения смартфонов стали недочеты проектирования аккумуляторов и технологического процесса сборки устройства.

 
 
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В базе данных тестового пакета появился смартфон Samsung Galaxy Note FE, который представляет собой...

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