Samsung Galaxy Note FE обошел Galaxy S8 в тесте GeekBench

В базе данных тестового пакета появился смартфон Samsung Galaxy Note FE, который представляет собой восстановленный вариант взрывоопасного Galaxy Note 7.

Восстановленная версия набрала в однопоточном тесте 1950 баллов, опередив флагманские Galaxy S8, HTC U11 и Xiaomi Mi 6. Однако в многопоточном тесте производительность новинки оказалась немного хуже, но выше по сравнению с Oppo R11 и Sony Xperia XZ Premium.





Galaxy Note FE отличается от оригинала только аккумуляторной батарей пониженной с 3500 до 3200 мАч емкости. Остальные характеристики остались прежними. В продажу гаджет поступит в июле по цене $625.





Galaxy Note 7 был снят с продажи в октябре 2016 года спустя два месяца после дебюта из-за проблем с самопроизвольным возгоранием. Тогда же была инициирована глобальная программа по отзыву устройства. Причиной воспламенения смартфонов стали недочеты проектирования аккумуляторов и технологического процесса сборки устройства.