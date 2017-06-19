ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Премиальный ноутбук ASUS ZenBook 3 Deluxe поступил в продажу

20.06.2017 10:07 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
Размер текста:
A
A
A

Премиальный ноутбук ASUS ZenBook 3 Deluxe поступил в продажу. Пока он доступен только в США, где стоимость модели в топовой конфигурации составляет $1699.

ZenBook 3 Deluxe имеет 14-дюймовый IPS-экран с разрешением 1920 х 1080 пикселей, защиту которому обеспечивает стекло Corning Gorilla Glass 5. За производительность отвечает процессор Intel Core i7-7500U с частотой 2,7 ГГц. Объем оперативной памяти составляет 16 ГБ, твердотельной – 512 ГБ.

Премиальный ноутбук ASUS ZenBook 3 Deluxe поступил в продажу

Еще новинка располагает клавиатурой с подсветкой, встроенным в тачпад сканером отпечатков пальцев, четырьмя динамиками Harman Kardon, адаптерами Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 4.1, двумя портами USB Type-C и Thunderbolt 3. Время автономной работы достигает 9 часов. Размеры составляют 329,6 x 214 x 12,9 мм при массе 1,1 кг.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Премиальный ноутбук ASUS ZenBook 3 Deluxe поступил в продажу. Пока он доступен только в США, где стоимость...

Комментарии

 
Новости дня
Новости Hi-Tech
 
Картинка дня: "облако-башня" в России
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Hi-Tech

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Hi-Tech)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика