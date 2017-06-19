Премиальный ноутбук ASUS ZenBook 3 Deluxe поступил в продажу. Пока он доступен только в США, где стоимость модели в топовой конфигурации составляет $1699.

ZenBook 3 Deluxe имеет 14-дюймовый IPS-экран с разрешением 1920 х 1080 пикселей, защиту которому обеспечивает стекло Corning Gorilla Glass 5. За производительность отвечает процессор Intel Core i7-7500U с частотой 2,7 ГГц. Объем оперативной памяти составляет 16 ГБ, твердотельной – 512 ГБ.





Еще новинка располагает клавиатурой с подсветкой, встроенным в тачпад сканером отпечатков пальцев, четырьмя динамиками Harman Kardon, адаптерами Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 4.1, двумя портами USB Type-C и Thunderbolt 3. Время автономной работы достигает 9 часов. Размеры составляют 329,6 x 214 x 12,9 мм при массе 1,1 кг.