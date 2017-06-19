Сверхдорогой истребитель F-35 показал фигуры высшего пилотажа

Создатели истребителя F-35 продемонстрировали его маневренность на авиасалоне Ле-Бурже в Париже. Об этом рассказывает Popular Mechanics .



Фото: topwar

Сперва самолет совершил крутой вертикальный подъем, потом — продемонстрировал серию петель и виражей. После истребитель сбросил скорость и «прополз» над зрителями.

F-35 — многоцелевая боевая машина, спроектированная с использованием технологии «стелс» и способная нести ядерные боеголовки. Вместе с США в ее создании принимали участие Австралия, Великобритания, Дания, Италия, Канада, Нидерланды, Норвегия и Турция. Кроме того, предполагается приобретение самолета Израилем и Японией.

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В последнее время истребитель много критиковали американские чиновники и СМИ из-за высокой стоимости и множества недостатков. Журнал The National Interest, ссылаясь на доклад недавно ушедшего в отставку директора Бюро эксплуатационных испытаний Министерства обороны США Майкла Гилмора, назвал F-35 «национальной катастрофой».

По данным издания, истребитель пока беспомощен в воздушном бою из-за особенностей бортового компьютера, не выдерживает полетов на малых скоростях и не может использовать бортовое орудие в бою. По сообщениям, летчики в самолете испытывают симптомы, схожие с кислородной недостаточностью. Затраты на приобретение, эксплуатацию и обслуживание F-35, по оценкам, составят порядка 1,4 триллиона долларов.