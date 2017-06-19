Call of Duty: Modern Warfare Remastered выйдет 20 или 27 июня

Самостоятельная версия боевика Call of Duty: Modern Warfare Remastered может поступить в продажу уже на этой неделе. По данным Charlie Intel, игра станет доступна 20 июня. Другие источники утверждают, что релиз состоится 23 или 27 июня, сообщает InGame .





Modern Warfare Remastered – это тотальная переработка одной из лучших частей Call of Duty. Разработчики обновили графику, изменили звуковой движок, добавили новые эффекты. Игра предлагает полноценную сюжетную кампанию и более десятка многопользовательских карт. На данный момент игра доступна только в составе специальных изданий Infinite Warfare.

Предполагается, что самостоятельная версия игры выйдет в цифровом виде для PC, PlayStation 4 и Xbox One.