ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Call of Duty: Modern Warfare Remastered выйдет 20 или 27 июня

20.06.2017 10:51 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
Размер текста:
A
A
A

Самостоятельная версия боевика Call of Duty: Modern Warfare Remastered может поступить в продажу уже на этой неделе. По данным Charlie Intel, игра станет доступна 20 июня. Другие источники утверждают, что релиз состоится 23 или 27 июня, сообщает InGame.

Call of Duty: Modern Warfare Remastered выйдет 20 или 27 июня

Modern Warfare Remastered – это тотальная переработка одной из лучших частей Call of Duty. Разработчики обновили графику, изменили звуковой движок, добавили новые эффекты. Игра предлагает полноценную сюжетную кампанию и более десятка многопользовательских карт. На данный момент игра доступна только в составе специальных изданий Infinite Warfare.

Предполагается, что самостоятельная версия игры выйдет в цифровом виде для PC, PlayStation 4 и Xbox One.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Самостоятельная версия боевика Call of Duty: Modern Warfare Remastered может поступить в продажу уже на этой неделе. По...

Комментарии

 
Новости дня
Новости Hi-Tech
 
Ремастеры Warcraft 3 и Diablo 2 находятся в разработке
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Hi-Tech

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Hi-Tech)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика