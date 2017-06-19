Ремастеры Warcraft 3 и Diablo 2 находятся в разработке

Blizzard выпустит ремастеры стратегии Warcraft III и ролевой игры Diablo II. На это указывает вакансия дизайна интерфейсов, в описании которой говорится, что соискателю предстоит возродить и популяризировать такие классические игры как StarCraft, Warcraft III и Diablo II, сообщает InGame .

На данный момент ничего конкретного о готовящихся к выпуску ремастерах неизвестно. Анонс возрожденных культовых игр может состояться в начале ноября на выставке BlizzCon 2017.





Несколько месяцев назад Blizzard представила ремастер стратегии StarCraft, который выйдет этим летом. Обновленная версия сохранили оригинальную механику, получила текстуры высокого разрешения и поддержку мультиплеера.

Напомним, оригинальные Diablo II и Warcraft III вышли в 2000 и 2002 годах соответственно.