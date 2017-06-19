Samsung Galaxy Note 8 анонсируют 26 августа

Презентация нового флагманского смартфона Samsung Galaxy Note 8 состоится 26 августа на собственном мероприятии компании в Нью-Йорке.

Также стало известно, что южнокорейский производитель отказался от встроенного в экран сканера отпечатков пальцев из-за проблем с яркостью – в области размещения дактилоскопа она отличается от яркости остального дисплея.





Galaxy Note 8 приписывают 6,4-дюймовый экран с поддержкой перьевого ввода, процессор Qualcomm Snapdragon 835, 6 ГБ оперативной памяти, интегрированный в корпус стилус, а также сдвоенную камеру с 12-мегапиксельным широкоугольным объективом и 13-мегапиксельным телеобъективом. Емкость аккумуляторной батареи неизвестна.

Стоимость смартфона Galaxy Note 8 может быть близка к $1000.