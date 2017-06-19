Рассекречены характеристики двухэкранного смартфона YotaPhone 3

На прошлой неделе китайская компания BaoliYota Technology анонсировала смартфон YotaPhone 3, но умолчала его характеристики. Однако таковые стали известны журналистам Engadget.

YotaPhone 3 оснащается 5,5-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 1920 х 1080 пикселей и дополнительным 5,2-дюймовым экраном типа E Ink с разрешением 1280 x 720 пикселей. В качестве аппаратной основы выступает восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 625, в помощь которому установлено 4 ГБ оперативной и 64/128 Гб встроенной расширяемой памяти.





Есть также 12-мегапиксельная тыльная и 13-мегапиксельная фронтальная камеры. Еще гаджет оснащен портом USB Type-C и аккумуляторной батареей емкостью 3200 мАч. В качестве операционной системы выступает Android 7.0 Nougat.

Полноценная презентация YotaPhone 3, где устройство будет показано и полностью рассекречено, состоится в конце лета. Где-то в это же время оно поступит в продажу по цене от $350.