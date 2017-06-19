velcom запустил 3G-безлимит во все сети

Мобильный оператор velcom запустил услугу «3G безлимит во все сети» для абонентов тарифных планов «Комфорт».



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Услуга предусматривает безлимитные звонки абонентам любых белорусских операторов в 3G-сети velcom. По данным оператора, 3G-сеть velcom сейчас покрывает 95,2% территории нашей страны.

«3G безлимит во все сети» будет стоить 4,5 рубля в месяц. Первые два месяца для новых абонентов линейки «Комфорт» услуга будет бесплатной.

Услуга доступна для подключения на всех тарифах линейки «Комфорт»: «Комфорт лайт», «Комфорт, «Комфорт 2», «Комфорт 4», «Комфорт 8». Чтобы подключить «3G безлимит во все сети», нужно ввести USSD-запрос *118*4# вызов или воспользоваться ИССА.