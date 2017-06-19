ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

velcom запустил 3G-безлимит во все сети

20.06.2017 16:04 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Мобильный оператор velcom запустил услугу «3G безлимит во все сети» для абонентов тарифных планов «Комфорт».

velcom запустил 3G-безлимит во все сети
Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Услуга предусматривает безлимитные звонки абонентам любых белорусских операторов в 3G-сети velcom. По данным оператора, 3G-сеть velcom сейчас покрывает 95,2% территории нашей страны.

«3G безлимит во все сети» будет стоить 4,5 рубля в месяц. Первые два месяца для новых абонентов линейки «Комфорт» услуга будет бесплатной.

Услуга доступна для подключения на всех тарифах линейки «Комфорт»: «Комфорт лайт», «Комфорт, «Комфорт 2», «Комфорт 4», «Комфорт 8». Чтобы подключить «3G безлимит во все сети», нужно ввести USSD-запрос *118*4# вызов или воспользоваться ИССА.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мобильный оператор velcom запустил услугу «3G безлимит во все сети» для абонентов тарифных планов «Комфорт».

Комментарии

 
Новости дня
Новости Hi-Tech
 
Сверхдорогой истребитель F-35 показал фигуры высшего пилотажа
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Hi-Tech

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Hi-Tech)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика