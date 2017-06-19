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Очень маленький дрон с большими возможностями: быстрый обзор DJI Spark

20.06.2017 18:52 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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DJI Spark — компактный и легкий дрон, в котором представлен ряд технологий «взрослых» квадрокоптеров DJI, в том числе все интеллектуальные режимы Mavic Pro. Он умеет летать со скоростью до 50 км/ч, следить за целью и слушается жестов. Рассказываем вам о своих первых впечатлениях.

Очень маленький дрон с большими возможностями: быстрый обзор DJI Spark

Мощный малыш

Размеры устройства — 143×143×55 мм (170 мм по диагонали), вес — всего 300 граммов. DJI Spark умеет разгоняться до 50 км/ч, работает от подзарядки до 16 минут и передает данные по Wi-Fi через смартфон на расстоянии до 100 м (не более 50 м в высоту).

DJI Spark оснащен 12 Мп камерой с (½.3″ CMOS-датчиком) и системой стабилизации, гаджет позволяет записывать видео в Full HD-разрешении с частотой 30 кадров в секунду.

Очень маленький дрон с большими возможностями: быстрый обзор DJI Spark

Что он умеет

Большей частью то же, что и «взрослые» дроны. Компактность устройства повлияла на качество создаваемых снимков/видео (он также не знает RAW), время автономной работы. Кроме того, здесь нет дополнительных сенсоров сбоку и сзади (не видит препятствий с этих направлений).

Очень маленький дрон с большими возможностями: быстрый обзор DJI Spark
Пример снимка, сделанного DJI Spark

Гаджет может управляться как со смартфона/пульта, так и жестами. Последний режим — главная «фишка» DJI Spark. Дрон запоминает ваше лицо и следует за вами и вашими движениями. Вытягиваете руку и двигаете ей — и квадрокоптер следует за рукой, делаете жест снимка («коробочку» из 4 пальцев) — и дрон фотографирует вас. Аналогично выполняются жесты «сесть», «отлететь» или сделать видеосъемку.

К сожалению, эта функция работает не всегда корректно в помещении. Во время тестирования дрон частенько «терял» управляющего им человека и переставал слушаться команд. Возможно, здесь повлияли несколько факторов, в том числе плохое освещение и много посторонних объектов.

Очень маленький дрон с большими возможностями: быстрый обзор DJI Spark

Остальные возможности гаджета аналогичны старшим моделям. Он может управляться со смартфона или пульта (последний, впрочем, в базовую комплектацию не входит, его можно приобрести только в комбо-комплекте), умеет следить за движущимися объектами (в том числе автоматически кружить вокруг них), лететь к заданной точке и т.д.

Смотрите, как работает DJI Spark, в нашем коротком видео:

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DJI Spark — компактный и легкий дрон, в котором представлен ряд технологий «взрослых» квадрокоптеров DJI, в том числе все интеллектуальные режимы Mavic Pro. Он умеет...

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