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Гурулев освобожден от должности председателя Госкомвоенпрома
20.06.2017 17:33 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Сергей Гурулев освобожден от должности председателя Государственного военно-промышленного комитета, сообщает пресс-служба главы государства.
Соответствующий указ № 219 президент Беларуси Александр Лукашенко подписал 20 июня. Отмечается, что Гурулев освобожден от должности по соглашению сторон.
По данным
В белорусской армии служил на должностях начальника штаба полка, командира полка, заместителя командира дивизии, командира дивизии, начальника штаба армейского корпуса и командира корпуса.
12 декабря 2001 года назначен начальником Генерального штаба Вооруженных сил — первым заместителем министра обороны Беларуси. Должность председателя Государственного военно-промышленного комитета занимал с 4 декабря 2009 года.
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Сергей Гурулев освобожден от должности председателя Государственного военно-промышленного комитета, сообщает пресс-служба главы государства.
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