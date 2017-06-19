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Гурулев освобожден от должности председателя Госкомвоенпрома

20.06.2017 17:33 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Сергей Гурулев освобожден от должности председателя Государственного военно-промышленного комитета, сообщает пресс-служба главы государства.

Гурулев освобожден от должности председателя Госкомвоенпрома
Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Соответствующий указ № 219 президент Беларуси Александр Лукашенко подписал 20 июня. Отмечается, что Гурулев освобожден от должности по соглашению сторон.

По данным БелаПАН, Государственный военно-промышленный комитет Беларуси может возглавить Игорь Лотенков, бывший заместитель министра обороны по вооружению. Игорь Лотенков, генерал-майор, уволен с военной службы 22 мая 2017 года в запас по возрасту с правом ношения военной формы одежды и знаков различия.

Сергей Гурулев родился в 1953 году в России. В 1974 году окончил Благовещенское высшее танковое командное училище, в 1986 году — Военную академию бронетанковых войск, в 1999 году — Военную академию Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации.

В белорусской армии служил на должностях начальника штаба полка, командира полка, заместителя командира дивизии, командира дивизии, начальника штаба армейского корпуса и командира корпуса.

12 декабря 2001 года назначен начальником Генерального штаба Вооруженных сил — первым заместителем министра обороны Беларуси. Должность председателя Государственного военно-промышленного комитета занимал с 4 декабря 2009 года.

 
 
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Сергей Гурулев освобожден от должности председателя Государственного военно-промышленного комитета, сообщает пресс-служба главы государства.

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