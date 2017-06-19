Skype починили, но проблемы пока сохраняются

МИНСК, 20 июн – Sputnik. Работа сервиса Skype улучшилась, но проблемы со связью еще наблюдаются у ряда пользователей, сообщила компания во вторник вечером.

"Отмечаем улучшения, и пользователи также информируют, что они могут использовать Skype", – сообщили в компании-разработчике.

При этом там также отметили, что еще есть пользователи, которые испытывают проблемы со Skype, поэтому работа над устранением неполадок продолжается.

We are working on a fix right now! You can check the status here: https://t.co/XDldWXjqCB . — Skype (@Skype) 20 июня 2017 г.

Интернет-пользователи во вторник 20 июня столкнулись со сбоями в функционировании сервиса: в Skype нельзя было отправить или получить сообщения, фиксировались задержки при добавлении пользователей в список собеседников.

Компанию Skype основали в 2003 году, ее штаб-квартира находится в Люксембурге. В 2011-м американская корпорация Microsoft купила Skype, заплатив за нее 8,5 миллиарда долларов США.