|
Skype починили, но проблемы пока сохраняются
20.06.2017 19:18 — Новости Hi-Tech | Sputnik Беларусь
МИНСК, 20 июн – Sputnik. Работа сервиса Skype улучшилась, но проблемы со связью еще наблюдаются у ряда пользователей, сообщила компания во вторник вечером.
"Отмечаем улучшения, и пользователи также информируют, что они могут использовать Skype", – сообщили в компании-разработчике.
При этом там также отметили, что еще есть пользователи, которые испытывают проблемы со Skype, поэтому работа над устранением неполадок продолжается.
Интернет-пользователи во вторник 20 июня столкнулись со сбоями в функционировании сервиса: в Skype нельзя было отправить или получить сообщения, фиксировались задержки при добавлении пользователей в список собеседников.
Компанию Skype основали в 2003 году, ее штаб-квартира находится в Люксембурге. В 2011-м американская корпорация Microsoft купила Skype, заплатив за нее 8,5 миллиарда долларов США.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Skype нельзя было отправить или получить сообщения, фиксировались задержки при добавлении пользователей в список собеседников.
|
Архив (Новости Hi-Tech)
Комментарии