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Без экспертизы говорить о метеорите из Лиозно преждевременно

21.06.2017 11:56 — Новости Hi-Tech | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 20 июн — Sputnik. Подтвердить внеземное происхождение находки витебчанина  Владимира Боровикова, который показал журналистам фрагмент метеорита, можно только после научной экспертизы, сообщила Sputnik Ученый секретарь РУП НПЦ по геологии Наталья Сасина.

Без экспертизы говорить о метеорите из Лиозно преждевременно
© Flickr/ Kim MyoungSung
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Житель Витебска Владимир Боровиков обратился в редакцию "СБ. Беларусь сегодня" с сенсационным заявлением о том, что он якобы нашел метеорит, пролежавший в земле десять тысяч лет. По его словам, свою находку он обнаружил в Лиозненском районе, что находится буквально в сорока километрах от областного центра. Неподалеку от деревни он обнаружил в рельефе впадину длинною около километра и глубиною порядка двадцати метров. Это навело его на мысль, что это кратер, образовавшийся после падения небесного тела. Именно там он сделал свою находку, о которой и сообщил в СМИ.

По словам ученой, существует определенная процедура исследования находок, которые могут оказаться метеоритами. Для этого нужно обратиться Научно-производственный центр по геологии с заявлением. Затем предоставленные образцы исследуют специалисты. Только после этого можно говорить о внеземном характере находки.

Наталья Сасина рассказала, что бывали случаи, когда в НПЦ приносили куски холодной руды и утверждали, что это метеориты.

Также ученый секретарь отметила, что к ученым геологам пока никто не обращался по поводу находки сделанной в Витебской области. Поэтому специалисты не могут комментировать информацию, распространяемую в СМИ.

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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Житель Витебска Владимир Боровиков обратился в редакцию "СБ. Беларусь сегодня" с сенсационным заявлением о том, что он нашел метеорит, пролежавший в земле десять...

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