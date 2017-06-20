Без экспертизы говорить о метеорите из Лиозно преждевременно

МИНСК, 20 июн — Sputnik. Подтвердить внеземное происхождение находки витебчанина Владимира Боровикова, который показал журналистам фрагмент метеорита, можно только после научной экспертизы, сообщила Sputnik Ученый секретарь РУП НПЦ по геологии Наталья Сасина.

Житель Витебска Владимир Боровиков обратился в редакцию " СБ. Беларусь сегодня " с сенсационным заявлением о том, что он якобы нашел метеорит, пролежавший в земле десять тысяч лет. По его словам, свою находку он обнаружил в Лиозненском районе, что находится буквально в сорока километрах от областного центра. Неподалеку от деревни он обнаружил в рельефе впадину длинною около километра и глубиною порядка двадцати метров. Это навело его на мысль, что это кратер, образовавшийся после падения небесного тела. Именно там он сделал свою находку, о которой и сообщил в СМИ.

По словам ученой, существует определенная процедура исследования находок, которые могут оказаться метеоритами. Для этого нужно обратиться Научно-производственный центр по геологии с заявлением. Затем предоставленные образцы исследуют специалисты. Только после этого можно говорить о внеземном характере находки.

Наталья Сасина рассказала, что бывали случаи, когда в НПЦ приносили куски холодной руды и утверждали, что это метеориты.

Также ученый секретарь отметила, что к ученым геологам пока никто не обращался по поводу находки сделанной в Витебской области. Поэтому специалисты не могут комментировать информацию, распространяемую в СМИ.