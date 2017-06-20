ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Huawei ускорит ключевой бизнес операторов

21.06.2017 13:40 — Новости Hi-Tech | Bybanner  
Размер текста:
A
A
A

Huawei готов предложить мобильным операторам систему хранения данных, способную  обеспечить обработку в течение секунды до 4 миллионов пользовательских операций ввода/вывода. Такая высокая производительность стала возможна благодаря технологии нового поколения All- Flash – OceanStor Dorado V3.

Продукт от Huawei – это ответ на сформированную тенденцию современного цифрового общества: стремительный рост потребления мобильного трафика и количества «умных» устройств. Как результат – потребность операторов связи в еще более оперативной обработке информации, незамедлительной реакции на запросы пользователей и безопасном хранении данных.

Уже сегодня технология All- Flash является неотъемлемой частью центров облачных данных, а система обработки и хранения информации от Huawei полностью удовлетворяет требованиям подавляющего большинства из них. Продукт по своему прикладному значению не имеет конкурентных аналогов и отличается позитивным опытом мирового внедрения, что предполагает операторский выбор в пользу именно этого решения. 

Так, OceanStor Dorado V3 применяет запатентованные технологии повышения надежности Huawei, алгоритмы коррекции ошибок LDPC, архитектуру с полным резервированием. Эти технологические особенности позволяют добиться трехкратного увеличения срока службы твердотельных накопителей, справиться с отказом трех дисков одновременно. Кроме того, по свидетельству специалистов компании, Dorado V3 обеспечивает уровень доступности не ниже 99.9999% и гарантирует надежную и бесперебойную работу пользовательских сервисов.

Продукт от Huawei был представлен на телекоммуникационной выставке «ТИБО 2017» и готов подтвердить свое технологическое и практическое превосходство. В Беларуси проект реализуется в партнерстве с инфраструктурным оператором BeCloud. 

 
 
Ссылка на источник 52
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Huawei готов предложить мобильным операторам систему хранения данных, способную обеспечить обработку в течение секунды до 4 миллионов пользовательских операций...

Комментарии

 
Новости дня
Новости Hi-Tech
 
Без экспертизы говорить о метеорите из Лиозно преждевременно
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Hi-Tech

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Hi-Tech)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика