Выставка Expo-Russia Belarus 2017 снова открылась в Минске

МИНСК, 21 июн — Sputnik. Международная промышленная выставка Expo-Russia Belarus 2017 открылась в среду в Минске.

Выставка проходит во второй раз, в экспозициях российских и белорусских компаний до 23 июня будут представлены инновационные разработки в традиционной, атомной и альтернативной энергетике, сельском хозяйстве, нефтехимической и газовой промышленности, пищевой промышленности, машиностроении, строительстве, транспорте, медицине и фармакологии, телекоммуникациях и связи, образовании.

Как отметил генеральный директор Минского отделения Белорусской торгово-промышленной палаты Александр Федорчук на церемонии официального открытия выставки и Минского бизнес-форума, сейчас более половины программ Минского отделения БелТПП в той или иной мере связаны с российскими регионами.



© Sputnik / Виктор Толочко Генеральный директор Минского отделения Белорусской торгово-промышленной палаты Александр Федорчук

"Это мероприятие проходит в Минске уже во второй раз. Два года назад было заключено более 60 контрактов. Мы видим хорошие перспективы нашей совместной работы и в этом году, надеемся, что результат будет еще лучше, чем в прошлый раз. За время работы выставки планируется провести около 400 деловых переговоров", — сказал Федорчук.

На церемонии была зачитано приветствие министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова участникам выставки и бизнес-форума.

"Россия и Беларусь — союзники и подлинно стратегические партнеры. В основе наших всеохватывающих связей искренние чувства многовековой дружбы, доверия и взаимного уважения двух братских народов", — говорится в приветствии.



© Sputnik / Виктор Толочко Торжественная церемония открытия выставки Expo-Russia Belarus 2017 в Минске

Глава МИД РФ отметил, что Беларусь и Россия успешно взаимодействуют в рамках Союзного государства, совместно содействуют интеграции в рамках ЕАЭС. Лавров подчеркнул, что эта выставка и бизнес-форум дадут возможность активизировать торгово-инвестиционное сотрудничество между государствами.

Деловая программа выставки и бизнес-форума предусматривает обсуждение перспектив развития экономических отношений с партнерами из Беларуси на уровне регионов России. Будет проведена контактно-кооперационная биржа в формате В2В, презентация регионов и компаний.

Организаторами выставки выступают ОАО "Зарубеж-Экспо" и Международная ассоциация фондов мира, с белорусской стороны соорганизатором является НВЦ "Белэкспо".



© Sputnik / Виктор Толочко Продукция, представленная на выставке

Выставка проходит при поддержке Совета Федерации, Государственной Думы, МИД РФ, Минэкономразвития, Минпромторга, Минобрнауки, Минэнерго, Минздрава, Минсельхоза, Россотрудничества, Российского экспортного центра, посольства и торгпредства России в Беларуси, а также белорусского правительства, парламента и отраслевых министерств и ведомств.

По линии интеграционных объединений выставку поддерживают Евразийская экономическая комиссия, Исполком и Экономический Совет СНГ.