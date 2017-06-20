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Мошенники собирают данные банковских карт, прикрываясь Uber

21.06.2017 14:32 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Антивирусная компания ESET предупредила о новой фишинговой атаке — мошенники собирают данные банковских карт, действуя от лица сервиса Uber.

Новая мошенническая кампания началась 17 июня. Потенциальным жертвам высылают по электронной почте письма «из Uber», в которых предлагается получить крупную скидку на следующую поездку в такси.

Кликнув на баннер «акции» в письме, пользователь попадает на фишинговый сайт. Он не имеет ничего общего с настоящим сайтом сервиса, несмотря на то, что внешне напоминает оригинал, а в URL-адресе фигурирует слово «uber». Мошенники зарегистрировали поддельный сайт 16 июня, за несколько часов до начала атаки.

Мошенники собирают данные банковских карт, прикрываясь Uber

На фишинговом сайте пользователя поздравляют с «выигрышем» и предлагают создать аккаунт Uber, чтобы скидка была автоматически учтена в следующей поездке. Кнопка «входа» перенаправляет пользователя на поддельную страницу регистрации — там нужно ввести личные данные, включая имя, фамилию, номер мобильного телефона, а также номер, срок действия и CVV/CVC банковской карты.

После ввода данных пользователь попадает на настоящий сайт Uber, а мошенники получают информацию, необходимую для доступа к банковскому счету жертвы.

В ESET проверили статистику переходов по короткой ссылке из фишингового письма. С 18 июня «за скидкой» на сайт мошенников прошли почти 50 000 пользователей, преимущественно из Бразилии, США, Южной Кореи, Испании и Германии.

Мошенники собирают данные банковских карт, прикрываясь Uber

Специалисты обнаружили рассылку и поддельный сайт на португальском языке. Но мошенникам не составит труда перенацелить атаку на другие аудитории.

Антивирусная компания рекомендует игнорировать спам-рассылки и использовать комплексные антивирусные продукты с функциями антиспама и антифишинга. Информацию о скидках и спецпредложениях Uber и других компаний лучше перепроверять на официальных сайтах.

 
 
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Антивирусная компания ESET предупредила о новой фишинговой атаке — мошенники собирают данные банковских карт, действуя от лица сервиса Uber.

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