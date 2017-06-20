Смартфон OnePlus 5 получил 8 ГБ ОЗУ

Китайская компания OnePlus официально представила смартфон OnePlus 5, который позиционируется в качестве убийцы флагманов.

Новинка получила 5,5-дюймовый AMOLED-экран с разрешением 1920 x 1080 пикселей, защищенный стеклом Corning Gorilla Glass 5. В качестве аппаратной основы выступает восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 835. Базовая версия имеет 6 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти, старшая – 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флэш-памяти.

Основная камера представлена широкоугольным 16-мегапиксельным объективом Sony IMX 398 с диафрагмой f/1,7 и дополнительным 20-мегапиксельным объективом Sony IMX 350 с диафрагмой f/2,6. Она поддерживает двукратное оптическое масштабирование и позволяет делать снимки с эффектом боке. Для селфи предусмотрена 16-мегапиксельная камера с диафрагмой f/2,0.





Также гаджет может похвастаться 3,5-мм аудиоразъемом, портом USB Type-C, встроенным в кнопку Home сканером отпечатков пальцев и аккумулятором емкостью 3300 мАч с поддержкой быстрой зарядки. За работу устройства отвечает операционная система Android 7.1.1 Nougat. Толщина смартфона составляет 7,25 мм, вес – 153 грамма.

OnePlus 5 поступит в продажу 27 июня по цене $480 и $540 за младшую и старшую модели соответственно.