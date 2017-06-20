ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Overwatch появилась новая карта

21.06.2017 11:58 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
Размер текста:
A
A
A

Многопользовательский шутер Overwatch получил новую карту. Она называется «Лунная колония Горизонт» и переносит сражения на спутник Земли. Битвы на новой карте происходят в режиме «Захват точек», сообщает InGame.

Также разработчики изменили баланс некоторых персонажей. Турбосвин теперь наносит на 33% меньше урона, зато стреляет быстрее. При этом количество снарядов в обойме его оружия выросло с четырех до пяти. Жнец теперь восстанавливает здоровье в объеме 20% от нанесенного урона, а Маккри быстрее фокусируется на целях при использовании «Меткого стрелка».

Overwatch — это командный шутер, действие которого разворачивается в недалеком будущем, где команды солдат, ученых, искателей приключений и чудаков сражаются за контроль над важными объектами по всему миру.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Многопользовательский шутер Overwatch получил новую карту. Она называется «Лунная колония...

Комментарии

 
Новости дня
Новости Hi-Tech
 
Без экспертизы говорить о метеорите из Лиозно преждевременно
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Hi-Tech

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Hi-Tech)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика