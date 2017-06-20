В Overwatch появилась новая карта

Многопользовательский шутер Overwatch получил новую карту. Она называется «Лунная колония Горизонт» и переносит сражения на спутник Земли. Битвы на новой карте происходят в режиме «Захват точек», сообщает InGame .

Также разработчики изменили баланс некоторых персонажей. Турбосвин теперь наносит на 33% меньше урона, зато стреляет быстрее. При этом количество снарядов в обойме его оружия выросло с четырех до пяти. Жнец теперь восстанавливает здоровье в объеме 20% от нанесенного урона, а Маккри быстрее фокусируется на целях при использовании «Меткого стрелка».

Overwatch — это командный шутер, действие которого разворачивается в недалеком будущем, где команды солдат, ученых, искателей приключений и чудаков сражаются за контроль над важными объектами по всему миру.