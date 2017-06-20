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Некромант появится в Diablo III на следующей неделе

21.06.2017 11:55 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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Компания Blizzard сообщила, что дополнение Rise of the Necromancer для ролевой игры Diablo III выйдет 27 июня на PC, PlayStation 4 и Xbox One 27, передает InGame.

Оно добавит в игру Некромантов – повелителей крови, костей и темной магии, которые отвергают понятия добра и зла, подчиняясь лишь круговороту жизни и смерти.

Также дополнение включает нового небоевого питомца, пару декоративных крыльев, эмблему, флаг и форму знамени в стиле некроманта, рамку для портрета в стиле некроманта, две дополнительные ячейки персонажа и две дополнительные вкладки тайника.

Стоимость дополнения составляет 799 рублей.

 
 
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Компания Blizzard сообщила, что дополнение Rise of the Necromancer для ролевой игры Diablo III выйдет 27 июня на PC, PlayStation 4...

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