velcom предлагает бесконечные звонки во все сети из 3G-сети

Пользователем тарифной линейки «Комфорт» от velcom стала доступна услуга «3G безлимит во все сети».

Новая услуга делает голосовое общение абонентов всех пяти тарифных планов «Комфорт» практически безграничным. В дополнение к безлимитным звонкам на номера абонентов velcom они получают возможность так же свободно общаться, совершая звонки абонентам любых других белорусских операторов из любой точки 3G-сети, которая на сегодняшний момент покрывает 95,2% территории Беларуси. Стоимость услуги - от 15 копеек в день.

Чтобы подключить услугу «3G безлимит во все сети», нужно ввести USSD-запрос *118*4# вызов или воспользоваться ИССА. Новым абонентам тарифов «Комфорт» услуга будет предоставляться бесплатно в течение 60 дней в рамках акции.