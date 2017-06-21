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В России за день потерпели аварию сразу два самолета Як-130

22.06.2017 10:42 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Во время тренировочного полета 21 июня на учебной авиационной базе в Борисоглебске реактивный самолет Як-130 совершил аварийную посадку, сообщает телеканал «Вести. Воронеж».

В России за день потерпели аварию сразу два самолета Як-130
Фото: bmpd.livejournal.com

Перед посадкой на Як-130 не вышла передняя стойка шасси, чтобы ее выпустить, курсант вместе с инструктором попытались совершить ряд маневров, которые могли бы этому поспособствовать, но ничего не вышло. Поэтому самолет пришлось сажать аварийным способом. При посадке учебно-боевой самолет получил ряд повреждений, но экипаж не пострадал.

В России за день потерпели аварию сразу два самолета Як-130
Фото: bmpd.livejournal.com/

Другой инцидент произошел в Краснодарском крае недалеко от города Армавира. У Як-130 тоже были проблемы со стойкой шасси, и его пришлось сажать прямо в поле, пишут «Кубанские новости».

В России за день потерпели аварию сразу два самолета Як-130
Фото: bmpd.livejournal.com

Напомним, двухместный реактивный учебно-боевой самолет нового поколения Як-130 был разработан в ОКБ имени Яковлева совместно с итальянской компанией Aermacchi. Як-130 может применяться для разведки, в качестве легкого штурмовика и уничтожать отдельные наземные объекты и малоскоростные воздушные цели.

 
 
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Во время тренировочного полета 21 июня на учебной авиационной базе в Борисоглебске реактивный самолет Як-130 совершил аварийную посадку, сообщает телеканал...

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