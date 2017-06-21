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Американский истребитель F-16 загорелся сразу после взлета

22.06.2017 13:08 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Телеканал KHOU 21 июня сообщил о крушении истребителя Военно-воздушных сил США в штате Техас. F-16, принадлежащий 138-му авиационному крылу, упал неподалеку от авиабазы Эллингтон.

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Истребитель взлетал с полным комплектом вооружения, когда на его борту произошел пожар. Летчик смог вывести горящую машину на достаточную высоту, чтобы успешно катапультироваться.

Американский истребитель F-16 загорелся сразу после взлета
Фото: khou.com
Американский истребитель F-16 загорелся сразу после взлета
Фото: khou.com
Американский истребитель F-16 загорелся сразу после взлета
Фото: khou.com

При этом пилот получил травмы и был доставлен в больницу. К машине скорой помощи летчик смог дойти самостоятельно. Самолет же рухнул в поле и был потушен пожарными.

F-16 является самым массовым истребителем четвертого поколения. Он способен развивать максимальную скорость в 2120 км/ч, боевой радиус — 1500 км, и практический потолок — в 18,5 км.

 
 
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Телеканал KHOU 21 июня сообщил о крушении истребителя Военно-воздушных сил США в штате Техас. F-16, принадлежащий 138-му авиационному крылу, упал неподалеку от авиабазы...

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