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Американский истребитель F-16 загорелся сразу после взлета
22.06.2017 13:08 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Телеканал KHOU 21 июня
Истребитель взлетал с полным комплектом вооружения, когда на его борту произошел пожар. Летчик смог вывести горящую машину на достаточную высоту, чтобы успешно катапультироваться.
При этом пилот получил травмы и был доставлен в больницу. К машине скорой помощи летчик смог дойти самостоятельно. Самолет же рухнул в поле и был потушен пожарными.
F-16 является самым массовым истребителем четвертого поколения. Он способен развивать максимальную скорость в 2120 км/ч, боевой радиус — 1500 км, и практический потолок — в 18,5 км.
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