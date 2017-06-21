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LG создала 77-дюймовый прозрачный и гибкий дисплей

22.06.2017 13:37 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Компания LG сообщила о создании первого в мире прозрачного и одновременно гибкого дисплея диагональю 77 дюймов.

LG создала 77-дюймовый прозрачный и гибкий дисплей

В длину устройство достигает 170,5 см, его разрешение — 3840×2160 пикселей. Максимальная прозрачность дисплея — 40%, он может сгибаться под углом до 80 градусов. Сообщается, что на разработку и создание подобного гаджета ушло 59 месяцев.

Впрочем, мы вряд ли увидим коммерческое использование подобных устройств в ближайшем будущем. Это, скорее, демонстрация продвинутой технологии и возможностей органических OLED-панелей.

LG создала 77-дюймовый прозрачный и гибкий дисплей

Напомним, в 2014 году LG первой продемонстрировала гибкий 18-дюймовый OLED-дисплей и, отдельно, полупрозрачный дисплей. В 2015 году она показала 18-дюймовый дисплей, который можно скрутить в трубочку, а прошлом году — 55-дюймовую матрицу с 40% степенью прозрачности.

 
 
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Компания LG сообщила о создании первого в мире прозрачного и одновременно гибкого дисплея диагональю 77 дюймов.

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