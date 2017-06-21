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Производитель чехлов рассекретил дизайн iPhone 8

22.06.2017 11:19 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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Британский производитель чехлов Olixar открыл предзаказ на «стопроцентно подходящие чехлы для iPhone 8». При этом отмечается, что информация о дизайне устройства была получена через «фабрики и контакты на Дальнем Востоке».

Согласно утечке, iPhone 8 получит большой покатый экран с минимальными рамками. Сканер отпечатков пальцев будет встроен прямо в дисплей, а основная камера порадует двумя вертикально расположенными объективами. Еще одним новшеством станет дополнительный 3D-датчик, который будет отвечать за распознавание лиц. Также аппарат получит поддержку беспроводной зарядки.

Производитель чехлов рассекретил дизайн iPhone 8

Аналитики считают, что iPhone 8 может задержаться до октября-ноября из-за проблем с интеграцией сканера отпечатков пальцев. Сейчас Apple рассматривает три различных решения и должна определиться до конца июня. Затем начнется массовое производство устройства.

 
 
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Британский производитель чехлов Olixar открыл предзаказ на «стопроцентно подходящие чехлы для iPhone...

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