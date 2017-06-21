В Microsoft Office появилась возможность печатать текст голосом

Microsoft представила бесплатное расширение Dictate для пакета Microsoft Office, которое позволяет надиктовывать текст на более чем 20 языках, а также переводить его в режиме реального времени на 60 языков.

Расширение базируется на технологиях искусственного интеллекта, новейших сервисах распознавания речи и возможностях Microsoft Translator. Голосовые команды позволяют не только вводить текст, но и делать отступы и новые абзацы, удалять ненужный текст, а также добавлять пунктуационные знаки.

Расширение официально поддерживает русский язык, но понимает его плохо. Медленная речь преобразуется в текст относительно сносно, но при быстрой диктовке получается полная несуразица.