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В Microsoft Office появилась возможность печатать текст голосом

22.06.2017 11:03 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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Microsoft представила бесплатное расширение Dictate для пакета Microsoft Office, которое позволяет надиктовывать текст на более чем 20 языках, а также переводить его в режиме реального времени на 60 языков.

Расширение базируется на технологиях искусственного интеллекта, новейших сервисах распознавания речи и возможностях Microsoft Translator. Голосовые команды позволяют не только вводить текст, но и делать отступы и новые абзацы, удалять ненужный текст, а также добавлять пунктуационные знаки.

Расширение официально поддерживает русский язык, но понимает его плохо. Медленная речь преобразуется в текст относительно сносно, но при быстрой диктовке получается полная несуразица.

 
 
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Microsoft представила бесплатное расширение Dictate для пакета Microsoft Office, которое позволяет надиктовывать...

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