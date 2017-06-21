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В России начали блокировать доступ к поиску Google
22.06.2017 15:14 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
«Роскомнадзор» предписал провайдерам заблокировать российский домен поисковика Google (google.ru). Сегодня провайдеры начали блокировки, сообщает издание «
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Вот что видят пользователи, когда пытаются воспользоваться поисковиком:
Домен google.ru находился в списке запрещенных сайтов с 2016 года. Почему его предписали заблокировать именно сейчас, неизвестно.
Роскомнадзор пока не прокомментинтировал ситуацию. Представитель одной из московских компаний-провадеров предположил, что блокировка стала результатом ошибки.
«Это временное явление, Роскомнадзор заблокировал, мы сами повлиять никак не можем, нужно ждать, —
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«Роскомнадзор» предписал провайдерам заблокировать российский домен поисковика Google (google.ru). Сегодня провайдеры начали блокировки, сообщает издание «Медуза».
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