В России начали блокировать доступ к поиску Google

«Роскомнадзор» предписал провайдерам заблокировать российский домен поисковика Google (google.ru). Сегодня провайдеры начали блокировки, сообщает издание « Медуза ».





По данным сайта «Каждый сбой», проблемы с поисковиком у россиян начались 22 июня около 14 часов. О недоступности сервиса сообщили пользователи примерно десятка провайдеров из Москвы и регионов России.

Вот что видят пользователи, когда пытаются воспользоваться поисковиком:





Домен google.ru находился в списке запрещенных сайтов с 2016 года. Почему его предписали заблокировать именно сейчас, неизвестно.

Роскомнадзор пока не прокомментинтировал ситуацию. Представитель одной из московских компаний-провадеров предположил, что блокировка стала результатом ошибки.

«Это временное явление, Роскомнадзор заблокировал, мы сами повлиять никак не можем, нужно ждать, — объяснили изданию RNS в техподдержке провайдера „Авакс“. — Роскомнадзор заблокировал некоторые сайты, они указали для этого сайта IP Google, таким образом как бы отомстив за блокировку их сайта. Из-за этой ошибки в системе Роскомнадзора получается, что некоторые люди не получают доступа к Google».