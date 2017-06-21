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Microsoft: Windows Defender подменяет другие антивирусы ради безопасности пользователей

22.06.2017 11:37 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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Microsoft очень осторожно прокомментировала жалобу «Лаборатории Касперского» в Еврокомиссию по поводу навязывания Windows Defender.

В блоге компании появилось официальное объяснение касательно работы Windows Defender. «Лаборатория Касперского» в нем не упоминается. В сообщении, в частности, говорится, что стандартный антивирус Windows 10 является дополнительным средством защиты и подменяет сторонние антивирусы только при проблемах с совместимостью и истечении сроках их действия, что делается ради безопасности пользователей.

Microsoft: Windows Defender подменяет другие антивирусы ради безопасности пользователей

В «Лаборатории Касперского» сетуют, что Windows Defender невозможно полностью отключить и удалить. Еще он периодически подменяет собой сторонние антивирусы, задавая вопросы вроде «А вы точно уверены, что вы доверяете этой программе?». Также стандартный защитник может отключать другие решения после установки новых системных сборок якобы из-за проблем с совместимостью.

 
 
Ссылка на источник 24
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Microsoft очень осторожно прокомментировала жалобу «Лаборатории Касперского» в Еврокомиссию по...

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