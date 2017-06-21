Летняя распродажа в Steam стартует 22 июня

Платежная система PayPal официально подтвердила, что летняя распродажа в сервисе цифровой дистрибуции Steam стартует вечером 22 июня. Дата ее окончания не уточняется. Однако обычно подобные мероприятия в сервисе длятся две недели.

Также на данный момент отсутствует информация о сопутствующих бонусах. Например, последние две сезонные распродажи сопровождались раздачей бесплатных карточек, которые можно было продать на «Торговой площадке» или обменять на значок.





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