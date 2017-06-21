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Летняя распродажа в Steam стартует 22 июня

22.06.2017 11:59 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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Платежная система PayPal официально подтвердила, что летняя распродажа в сервисе цифровой дистрибуции Steam стартует вечером 22 июня. Дата ее окончания не уточняется. Однако обычно подобные мероприятия в сервисе длятся две недели.

Также на данный момент отсутствует информация о сопутствующих бонусах. Например, последние две сезонные распродажи сопровождались раздачей бесплатных карточек, которые можно было продать на «Торговой площадке» или обменять на значок.

Летняя распродажа в Steam стартует 22 июня

Редакторы InGame рекомендуют присмотреться к таким играм как DOOM, Dishonored 2, Prey, NieR:Automata, Bayonetta, Sniper Elite 4, Tom Clancy’s Rainbow Six Siege и Resident Evil 7.

 
 
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Платежная система PayPal официально подтвердила, что летняя распродажа в сервисе цифровой дистрибуции...

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