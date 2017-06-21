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Летняя распродажа в Steam стартует 22 июня
22.06.2017 11:59 — Новости Hi-Tech | TechLabs
Платежная система PayPal официально подтвердила, что летняя распродажа в сервисе цифровой дистрибуции Steam стартует вечером 22 июня. Дата ее окончания не уточняется. Однако обычно подобные мероприятия в сервисе длятся две недели.
Также на данный момент отсутствует информация о сопутствующих бонусах. Например, последние две сезонные распродажи сопровождались раздачей бесплатных карточек, которые можно было продать на «Торговой площадке» или обменять на значок.
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Платежная система PayPal официально подтвердила, что летняя распродажа в сервисе цифровой дистрибуции...
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