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Классические игры Sega стали бесплатными для Android и iOS

22.06.2017 11:56 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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Sega выпустила приложение Sega Forever для мобильных устройств на Android и iOS, которое представляет собой сборник классических игр компании, выходившие когда-либо на приставках Master System, Genesis/MegaDrive и Dreamcast, сообщает InGame.

На данный момент в него входят только Sonic the Hedgehog, Altered Beast, Phantasy Star II, Kid Chameleon и Comix Zone. Новые игры будут появляться в каталоге ежемесячно.

Приложение поддерживает Bluetooth-контроллеры и сохранения, а также позволяет играть без подключения к сети.

Почти все игры доступны бесплатно, но с рекламой. Чтобы отключить ее нужно заплатить $2 за каждую игру.

 
 
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Sega выпустила приложение Sega Forever для мобильных устройств на Android и iOS, которое представляет собой...

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