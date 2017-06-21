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Классические игры Sega стали бесплатными для Android и iOS
22.06.2017 11:56 — Новости Hi-Tech | TechLabs
Sega выпустила приложение Sega Forever для мобильных устройств на Android и iOS, которое представляет собой сборник классических игр компании, выходившие когда-либо на приставках Master System, Genesis/MegaDrive и Dreamcast, сообщает
На данный момент в него входят только Sonic the Hedgehog, Altered Beast, Phantasy Star II, Kid Chameleon и Comix Zone. Новые игры будут появляться в каталоге ежемесячно.
Приложение поддерживает Bluetooth-контроллеры и сохранения, а также позволяет играть без подключения к сети.
Почти все игры доступны бесплатно, но с рекламой. Чтобы отключить ее нужно заплатить $2 за каждую игру.
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Sega выпустила приложение Sega Forever для мобильных устройств на Android и iOS, которое представляет собой...
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