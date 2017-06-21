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Lenovo показала концепт ноутбука с гибким экраном
22.06.2017 11:53 — Новости Hi-Tech | TechLabs
Компания Lenovo на мероприятии в Нью-Йорке показала концепт ноутбука с гибким экраном, который можно сворачивать. Производитель ограничился лишь картинкой, само устройство представлено не было. Зато были упомянуты некие «продвинутые материалы» и «новые экранные технологии».
Компания хочет сделать ноутбук с монолитной клавиатурой, к которой плавно примыкает тонкий как лист бумаги дисплей, обладающий областью изгиба. Также ноутбук будущего должен поддерживать перьевой ввод и голосовое управление.
На бумаге идея гибкого ноутбука выглядит великолепно. Однако на практике они могут легко ломаться, например, при небольшом давлении. Кроме того, область изгиба может довольно быстро прийти в негодность при частом сворачивании устройства.
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Компания Lenovo на мероприятии в Нью-Йорке показала концепт ноутбука с гибким экраном, который можно...
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