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Lenovo показала концепт ноутбука с гибким экраном

22.06.2017 11:53 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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Компания Lenovo на мероприятии в Нью-Йорке показала концепт ноутбука с гибким экраном, который можно сворачивать. Производитель ограничился лишь картинкой, само устройство представлено не было. Зато были упомянуты некие «продвинутые материалы» и «новые экранные технологии».

Компания хочет сделать ноутбук с монолитной клавиатурой, к которой плавно примыкает тонкий как лист бумаги дисплей, обладающий областью изгиба. Также ноутбук будущего должен поддерживать перьевой ввод и голосовое управление.

Lenovo показала концепт ноутбука с гибким экраном

На бумаге идея гибкого ноутбука выглядит великолепно. Однако на практике они могут легко ломаться, например, при небольшом давлении. Кроме того, область изгиба может довольно быстро прийти в негодность при частом сворачивании устройства.

 
 
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Компания Lenovo на мероприятии в Нью-Йорке показала концепт ноутбука с гибким экраном, который можно...

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