Lenovo показала концепт ноутбука с гибким экраном

Компания Lenovo на мероприятии в Нью-Йорке показала концепт ноутбука с гибким экраном, который можно сворачивать. Производитель ограничился лишь картинкой, само устройство представлено не было. Зато были упомянуты некие «продвинутые материалы» и «новые экранные технологии».

Компания хочет сделать ноутбук с монолитной клавиатурой, к которой плавно примыкает тонкий как лист бумаги дисплей, обладающий областью изгиба. Также ноутбук будущего должен поддерживать перьевой ввод и голосовое управление.





На бумаге идея гибкого ноутбука выглядит великолепно. Однако на практике они могут легко ломаться, например, при небольшом давлении. Кроме того, область изгиба может довольно быстро прийти в негодность при частом сворачивании устройства.