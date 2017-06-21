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Пентагон потратил 94 миллиона долларов на неправильный камуфляж

22.06.2017 15:47 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Пентагон девять лет подряд финансировал неподходящую форму для армии Афганистана: вместо камуфляжа песочного цвета закупался «лесной» униформой и по завышенной цене. Это стало известно из доклада, опубликованного комиссией по контролю за средствами на восстановление Афганистана (SIGAR).

Пентагон потратил 94 миллиона долларов на неправильный камуфляж
Изображение: youtube.com

Из документа следует, что Министерство обороны США с 2008 по 2017 годы выделило 93,81 миллиона долларов на «лесную» униформу. Всего было закуплено более 1,36 миллиона комплектов из брюк и рубашек, а также дополнительные 88 тысяч брюк для афганских полицейских.

Комиссия установила, что на форму было потрачено на 28 миллионов долларов больше обычного. Цвет камуфляжа выбирал уже бывший министр обороны Афганистана Абдула Вархим Вардак. Высокопоставленный военный при выборе формы исходил из собственных предпочтений, не считаясь с природными условиями страны, где только 2% территории занято лесами.

Афганистан всегда отличался высоким уровнем коррупции. Например, международная неправительственная организация по борьбе с коррупцией и исследованию уровня коррупции по всему миру Transparency International в 2016 году поставила Афганистан на восьмое место по уровню коррупции в мире. В 2015 году у этой страны было третье место в рейтинге.

 
 
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Пентагон девять лет подряд финансировал неподходящую форму для армии Афганистана: вместо камуфляжа песочного цвета закупался «лесной» униформой...

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