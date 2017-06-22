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Galaxy Note 7 вернется в продажу 7 июля

23.06.2017 10:50 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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Восстановленный смартфон Samsung Galaxy Note 7 поступит в продажу 7 июля. В Южной Корее стоимость устройства составит около $700. Об этом сообщают местные СМИ.

Название аппарата будет изменено на Galaxy Note 7R или Galaxy Note FE, поскольку оригинальное название ассоциируется с самовозгорающимися смартфонами, которые приравнены авиакомпаниями к взрывчатым веществам и запрещены к транспортировке.

Восстановленные смартфоны получат аккумуляторы пониженной емкости – с 3500 до 3200 мАч. Остальные характеристик останутся неизменными. Также они порадуют поддержкой голосового помощника Bixby.

Galaxy Note 7 вернется в продажу 7 июля

Оригинальный Galaxy Note 7 был снят с продажи в октябре 2016 года спустя два месяца после дебюта из-за проблем с самопроизвольным возгоранием. Тогда же была инициирована глобальная программа по отзыву устройства. Причиной воспламенения смартфонов стали недочеты проектирования аккумуляторов и технологического процесса сборки устройства.

 
 
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Восстановленный смартфон Samsung Galaxy Note 7 поступит в продажу 7 июля. В Южной Корее стоимость устройства...

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