Galaxy Note 7 вернется в продажу 7 июля

Восстановленный смартфон Samsung Galaxy Note 7 поступит в продажу 7 июля. В Южной Корее стоимость устройства составит около $700. Об этом сообщают местные СМИ.

Название аппарата будет изменено на Galaxy Note 7R или Galaxy Note FE, поскольку оригинальное название ассоциируется с самовозгорающимися смартфонами, которые приравнены авиакомпаниями к взрывчатым веществам и запрещены к транспортировке.

Восстановленные смартфоны получат аккумуляторы пониженной емкости – с 3500 до 3200 мАч. Остальные характеристик останутся неизменными. Также они порадуют поддержкой голосового помощника Bixby.





Оригинальный Galaxy Note 7 был снят с продажи в октябре 2016 года спустя два месяца после дебюта из-за проблем с самопроизвольным возгоранием. Тогда же была инициирована глобальная программа по отзыву устройства. Причиной воспламенения смартфонов стали недочеты проектирования аккумуляторов и технологического процесса сборки устройства.