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120 дюймов от Xiaomi: скоро китайцы покажут свой новый продукт
23.06.2017 15:57 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
28 июня компания Xiaomi проведет очередную пресс-конференцию, на которой покажет свои новые продукты. Ожидается, что там будут представлены и гаджеты под брендом MIJIA, в том числе мощный проектор.
Инсайдеры
Таким образом, Xiaomi может составить неплохую конкуренцию Sony и другим производителям подобных устройств — гаджеты китайской компании наверняка будут более дешевыми при схожих характеристиках.
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28 июня компания Xiaomi проведет очередную пресс-конференцию, на которой покажет свои новые продукты. Ожидается, что там будут представлены и гаджеты под брендом MIJIA,...
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