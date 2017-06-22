120 дюймов от Xiaomi: скоро китайцы покажут свой новый продукт

28 июня компания Xiaomi проведет очередную пресс-конференцию, на которой покажет свои новые продукты. Ожидается, что там будут представлены и гаджеты под брендом MIJIA, в том числе мощный проектор.

Инсайдеры сообщают , что Xiaomi анонсирует свой самый мощный проектор, способный выдавать 120-дюймовую широкоформатную картинку с высоким разрешением. В доказательство они приводят фото, на котором, якобы, демонстрируется работа этого самого проектора.





Таким образом, Xiaomi может составить неплохую конкуренцию Sony и другим производителям подобных устройств — гаджеты китайской компании наверняка будут более дешевыми при схожих характеристиках.