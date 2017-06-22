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120 дюймов от Xiaomi: скоро китайцы покажут свой новый продукт

23.06.2017 15:57 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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28 июня компания Xiaomi проведет очередную пресс-конференцию, на которой покажет свои новые продукты. Ожидается, что там будут представлены и гаджеты под брендом MIJIA, в том числе мощный проектор.

Инсайдеры сообщают, что Xiaomi анонсирует свой самый мощный проектор, способный выдавать 120-дюймовую широкоформатную картинку с высоким разрешением. В доказательство они приводят фото, на котором, якобы, демонстрируется работа этого самого проектора.

120 дюймов от Xiaomi: скоро китайцы покажут свой новый продукт

Таким образом, Xiaomi может составить неплохую конкуренцию Sony и другим производителям подобных устройств — гаджеты китайской компании наверняка будут более дешевыми при схожих характеристиках.

 
 
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28 июня компания Xiaomi проведет очередную пресс-конференцию, на которой покажет свои новые продукты. Ожидается, что там будут представлены и гаджеты под брендом MIJIA,...

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