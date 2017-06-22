Загадка на выходные: попадете ли вы в 10% умнейших людей?

По пятницам 42.TUT.BY и ЛогикЛайк публикуют логические задачи, чтобы вы могли размять мозги в выходные. Проверьте: как у вас со школьной геометрией и пространственным мышлением?





У Машиной бабушки в деревне есть бочка с круглым дном, а у Маши — скакалка. Маша заметила, что если обмотать бочку скакалкой сверху вниз по симметричной спирали, длины скакалки хватит ровно на четыре витка.

Длина окружности дна бочки — 160 см, ее высота — 144 см. Найдите длину скакалки.

Похожую задачу использовали в международном экзамене для выпускников школ, которые изучали математику на продвинутом уровне. Задание оказалось одним из самых сложных. Только 10% учеников получили правильный ответ. Лучше всех справились школьники из Швеции (24%). В США и Франции задачу верно решили только 4% детей.

Ответ мы опубликуем на этой же странице в понедельник, 26 июня.

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