ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Загадка на выходные: попадете ли вы в 10% умнейших людей?

23.06.2017 17:00 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

По пятницам 42.TUT.BY и ЛогикЛайк публикуют логические задачи, чтобы вы могли размять мозги в выходные. Проверьте: как у вас со школьной геометрией и пространственным мышлением?

Загадка на выходные: попадете ли вы в 10% умнейших людей?

У Машиной бабушки в деревне есть бочка с круглым дном, а у Маши — скакалка. Маша заметила, что если обмотать бочку скакалкой сверху вниз по симметричной спирали, длины скакалки хватит ровно на четыре витка.

Длина окружности дна бочки — 160 см, ее высота — 144 см. Найдите длину скакалки.

Похожую задачу использовали в международном экзамене для выпускников школ, которые изучали математику на продвинутом уровне. Задание оказалось одним из самых сложных. Только 10% учеников получили правильный ответ. Лучше всех справились школьники из Швеции (24%). В США и Франции задачу верно решили только 4% детей.

Ответ мы опубликуем на этой же странице в понедельник, 26 июня.

Партнер проекта:

Загадка на выходные: попадете ли вы в 10% умнейших людей?

ЛогикЛайк — это онлайн-платформа для развития логики и математических способностей детей от 5 до 12 лет. На сайте более 2500 логических задач. Мы учим детей рассуждать и мыслить нестандартно. Материал в простой и понятной для детей форме.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По пятницам 42.TUT.BY и ЛогикЛайк публикуют логические задачи, чтобы вы могли размять мозги в выходные. Проверьте: как у вас со школьной геометрией и...

Комментарии

 
Новости дня
Новости Hi-Tech
 
120 дюймов от Xiaomi: скоро китайцы покажут свой новый продукт
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Hi-Tech

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Hi-Tech)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика