Стильно, тонко и быстро. Тестируем ноутбук-трансформер Lenovo Yoga 910-13IKB

А эти петли крышки, напоминающие ремешок часов? Выглядит решение очень интересно, к тому же вполне функционально и надежно (крышка не гуляет и четко держит заданный угол) – это доказал еще Yoga 900.
Весь корпус изготовлен из алюминиевого сплава: это касается и рабочей панели, и крышки. Причем визуально алюминий достаточно толстый.
Основание выполнено клиновидным, как и в большинстве других моделей. Не удивительно, что единственный порт USB 3.0 Type-A размещен в самой широкой части – дальней: впереди он попросту не поместился бы. Рядом с портом USB 3.0 Type-A размещена кнопка включения и стандартный джек 3,5 мм для подключения гарнитуры.
Еще два порта на левой грани – оба USB-C. Один из них (версии 2.0) совместим с зарядным устройством, другой (версии 3.0) – с видеовыходом DisplayPort.
Обладателям старой периферии и телефонов/планшетов с разъемом Micro-USB (а равно и при подключении монитора) без переходников не обойтись. Кстати, можно попытаться подключать всю периферию по беспроводной связи или только к одному порту USB-C при помощи док-станции.
Возможности трансформации, традиционно для устройств Yoga, отличные: можно сложить обе половинки до состояния планшета или откинуть крышку примерно на 270 градусов – будет удобно смотреть кино.
Слово Yoga применительно к ноутбукам-трансформерам стало нарицательным неспроста: на текущий момент это действительно самая удобная конструкция, обеспечивающая максимальный комфорт как в работе с данными и текстом, так и при выполнении мультимедийных задач.
В плане дизайна Yoga 910 определенно удался. Выглядит ноутбук веселее большинства аналогичных трансформеров, но практичность при этом не страдает.
Верхний ряд клавиш (F-блок) по умолчанию выполняет функции управления и настройки. С его помощью можно отрегулировать яркость экрана (F11-F12), настроить громкость или отключить звук и микрофон (F1-F4), отключить камеру (F8) и тачпад (F6). Вызов стандартных функций Windows, возложенных на клавиши F-блока, осуществляется нажатием комбинации клавиш Fx+Fn. Если вы привыкли к обратному порядку, то сменить его можно, опять же, в BIOS.
В Yoga 910, как и во многих бизнес-ноутбуках Lenovo, реализована подсветка клавиш. Она включается сочетанием Fn+пробел. То же сочетание клавиш регулирует яркость подсветки: она может быть минимальной и максимальной. Из-за того, что клавиши глубоко посажены, свет не выбивается из-под кнопок и подсветка воспринимается более целостной в отличие от того же Yoga 460.
Подложка клавиатуры стоически выдерживает любые нажатия и не прогибается. Ход клавиш очень мягкий – для удобства слепого набора хотелось бы больше четкости. В то же время площадь клавиш оптимальная, случайные нажатия исключены. Хочется отметить матовое покрытие клавиш, которое абсолютно равнодушно к отпечаткам пальцев.
Тачпад довольно большой, работать с ним удобно. Клавиши разделены условной полоской. Собственно, клавиш тут и нет, нужно просто нажимать на левую или правую половинки сенсорной площадки. К ее работе никаких вопросов: все нажатия четко фиксируются, положение пальца отслеживается моментально, разрешающая способность оптимальна для экрана Full HD. Тачпад поддерживает технологию мультитач и все жесты многопальцевого управления интерфейсом Windows 10.
В самых последних ноутбуках Lenovo начала встраивать дактилоскопический датчик прямо в сенсорную панель. Чисто умозрительно такое решение кажется не очень удобным. А вот к традиционному размещению дактилоскопа справа от сенсорной площадки, как это реализовано в Yoga 910, - никаких вопросов. Сенсор справляется со своей работой быстро и четко, по этим параметрам он ничуть не уступает дактилоскопам последнего поколения, встраиваемым в смартфоны.
Картинка сочная и подходит для редактирования изображений: охват цветового пространства sRGB – почти 80%, Adobe RGB – почти 60%, значение Delta E – около 10-12 единиц.
Узкие рамки экрана делают дисплей визуально больше. Именно благодаря им появилась возможность «запихнуть» экран большей диагонали в меньший корпус.
По бенчмарку, встроенному в CPU-Z, этот процессор соответствует некогда флагманскому четырехъядернику для настольных компьютеров Core i7-2600K.
Собственно, это сравнение наглядно отражает тот прогресс, который случился с мобильными CPU Intel Core. Многие продолжают упрекать Intel в отсутствии кардинальных улучшений в процессорах в течение уже нескольких поколений, но мы видим, что начинка действительно становится лучше и мощнее.
8 ГБ оперативной памяти DDR4-2133 МГц хватает для большинства задач, если не переборщить с вкладками браузера.
А вот забить 1 ТБ пространства на SSD – это еще придется постараться. Причем в Yoga 910 установлен не просто быстрый, а практически молниеносный накопитель Samsung MZVLW1T0 типоразмера M.2 с интерфейсом PCIe x4 и поддержкой протокола NVMe.
Этот SSD демонстрирует великолепные скорости чтения и записи, что хорошо видно на скриншоте ниже.
Не удивительно, что Yoga 910 загружается и выключается за какие-то 5 секунд и очень быстро выполняет любые операции с файлами от копирования до архивирования.
Не видно ни процессора, ни оперативной памяти – они распаяны на системной плате и взору недоступны. Зато есть хороший доступ к вентиляторам, SSD, модулю беспроводной связи и аккумуляторной батарее. Конечно, вряд ли вам в ближайшей перспективе потребуется сменить SSD (объем и скорость имеющегося – просто шикарные) или адаптер Wi-Fi, но вот возможность пропылесосить вентиляторы или заменить батарею после пары лет работы уж точно лишней не будет.
Максимальный уровень шума, измеренный нами в 20 сантиметрах от ноутбука, составит 39 дБа, минимальный – 25 дБа. В большинстве режимов работы Yoga 910 шумит на 32-34 дБа.
Дело в том, что с повсеместным внедрением этого универсального разъема производителями телефонов и ноутбуков пользователям стало значительно проще питать свои устройства электричеством. Это раньше вам надо было носить один блок питания (причем часто довольно габаритный и тяжелый) для ноутбука, а другой для телефона. А сейчас вполне можно обойтись одним! Причем вовсе не обязательно брать с собой именно ноутбучное зарядное – сойдет и телефонная зарядка.
К примеру, мы поэкспериментировали с зарядкой смартфона Samsung Galaxy S8 (5В 2А) и пауэрбанком Hiper PSX20000 (сила тока та же – 2А) – оба отлично заряжали ноутбук. И нельзя сказать, что оригинальная зарядка заряжала аккумулятор ноутбука быстрее. Так что, имея в распоряжении современный смартфон и Yoga 910, на отдых можно спокойно отправляться с компактным телефонным адаптером и обычным кабелем с разъемом USB-C – и у вас не будет проблем с зарядкой своих гаджетов.
При покупке обратите внимание на тип и количество портов – лучше позаботиться о возможности подключения периферии и мониторов заранее.
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