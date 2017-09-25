Стильно, тонко и быстро. Тестируем ноутбук-трансформер Lenovo Yoga 910-13IKB

Верхний ряд клавиш (F-блок) по умолчанию выполняет функции управления и настройки. С его помощью можно отрегулировать яркость экрана (F11-F12), настроить громкость или отключить звук и микрофон (F1-F4), отключить камеру (F8) и тачпад (F6). Вызов стандартных функций Windows, возложенных на клавиши F-блока, осуществляется нажатием комбинации клавиш Fx+Fn. Если вы привыкли к обратному порядку, то сменить его можно, опять же, в BIOS.

В Yoga 910, как и во многих бизнес-ноутбуках Lenovo, реализована подсветка клавиш. Она включается сочетанием Fn+пробел. То же сочетание клавиш регулирует яркость подсветки: она может быть минимальной и максимальной. Из-за того, что клавиши глубоко посажены, свет не выбивается из-под кнопок и подсветка воспринимается более целостной в отличие от того же Yoga 460.

Подложка клавиатуры стоически выдерживает любые нажатия и не прогибается. Ход клавиш очень мягкий – для удобства слепого набора хотелось бы больше четкости. В то же время площадь клавиш оптимальная, случайные нажатия исключены. Хочется отметить матовое покрытие клавиш, которое абсолютно равнодушно к отпечаткам пальцев.

Тачпад довольно большой, работать с ним удобно. Клавиши разделены условной полоской. Собственно, клавиш тут и нет, нужно просто нажимать на левую или правую половинки сенсорной площадки. К ее работе никаких вопросов: все нажатия четко фиксируются, положение пальца отслеживается моментально, разрешающая способность оптимальна для экрана Full HD. Тачпад поддерживает технологию мультитач и все жесты многопальцевого управления интерфейсом Windows 10.