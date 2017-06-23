Почти иномарка: что думают белорусские танкисты о новом Т-72Б3

Не так давно белорусская армия получила новейшие танки Т-72Б3 с дополнительной защитой. Это современные боевые машины, отличающиеся высокой подвижностью и огневой мощью. 42.TUT.BY отправился на полигон Доманово, чтобы увидеть, как лучшие экипажи Вооруженных сил осваивают новую боевую технику, и узнать первые впечатления танкистов от российских машин.





Доманово встречает жарой, пылью и грохотом танковых пушек — на полигоне в самом разгаре тренировки перед одним из самых престижных армейских соревнований — танковым биатлоном. В прошлом городу белорусы были четвертыми, сейчас для военных важно отладить свои действия до автоматизма, чтобы придраться у судей было не к чему.

Почти иномарка

Прямо перед объективом, поднимая столбы пыли, проносится 46-тонная боевая машина. Складывается впечатление, что танк едет не по изобилующей ямами дороге полигона, а по шоссе. Ловко проехав змейку, боевая машина останавливается как вкопанная, а из люка показывается механик-водитель:





— Не танк, иномарка, — делится впечатлениями старший прапорщик Виталий Богруденко. — Управлять танком стало гораздо удобнее, а какая динамика!

Виталий более 20 лет отслужил в танковых войсках и успел поездить на разных модификациях танка Т-72 — от, А до Б3, и ему есть с чем сравнивать.





— Управлять новым танком значительно легче: нужно меньше усилий на рычаги, благодаря более мощному турбированному двигателю — 1130 л.с. — боевая машина быстрее набирает максимальную скорость, значительно улучшилась маневренность. Благодаря обновленной ходовой танк меньше раскачивает, поэтому стрелять в движении стало гораздо проще.





Понравилось механику-водителю и новое рабочее место, которое, по его словам, стало комфортнее:

— Исчез неудобный щиток контрольных приборов — вместо него ЖКИ-монитор, который отображает всю необходимую информацию: уровень масла, запас топлива, пройденный путь танка, температуру двигателя и многое другое.





Парковать танк и двигаться в ночное время задним ходом стало гораздо проще благодаря камере, расположенной в корме. Это, как в иномарке — вся информация отображается на экране монитора, очень удобно.

Точность почти 100%-ная

Нравится машина и наводчику — прапорщику Денису Моисеенко, опытному танкисту, успевшему принять участие в танковом биатлоне.





— По сравнению с Т-72Б работать стало гораздо удобнее. На Б3 установлен отечественный прицел «Сосна-У», точный и комфортный в работе. С ним еще довелось работать на танковом биатлоне 2016 года, тогда мы выступали на модернизированных на отечественном предприятии танках Т-72БМ1. В индивидуальной гонке тогда я поразил все цели, в полуфинале и финале у нашей команды было по промаху. На соревнованиях у нас процент попаданий стремился за 95.





Стреляли кумулятивными снарядами — они разрешены по регламенту биатлона (скорость полета этих снарядов гораздо ниже, чем у бронебойно-подкалиберных, поэтому поражать мишени в движении кумулятивными снарядами сложнее).

Т-72Б3 может стрелять не только снарядами, но и ракетами на дальность до 5 км. В этом он превосходит любой европейский или американский танк. Кстати, фугасными снарядами танк может вести огонь с закрытых позиций на дальность около 10 км.

Зайца в темноте можно разглядеть с трех километров.

В обозначении закупленных нашими военными танков есть уточнение «с дополнительной защитой». По словам командира танка старшего прапорщика Сергея Михно, Т-72Б3 оборудован динамической защитой «Реликт», а вес только бортовой брони составляет 1,5 тонны.





У новой динамической защиты — масса преимуществ: она в два раза повышает стойкость брони к кумулятивным боеприпасам и в 1,2 раза к кинетическим. Благодаря модульной конструкции поврежденные элементы быстро меняются и возможна их замена в будущем новыми, с лучшими характеристиками.

Особенно понравилась Сергею Михно новая цифровая радиостанция Р-168−25У-2 «Акведук».

— Новая радиостанция — хороший помощник для командира, — рассказывает старший прапорщик, — сообщения передаются четко, без помех. Можно не повторять и переспрашивать, как это было раньше в Т-72Б. Кроме того, переговоры шифруются, а секретные сообщения может слышать только командир. Благодаря тепловизору можно видеть ночью на расстоянии около трех километров, причем не только технику, ночью на полигоне видны даже зайцы и мелкая птица.





Вообще новый танк сильно приобрел в защищенности, подвижности и огневой мощи. Мне как командиру благодаря ЖКИ-экрану тепловизора, куда выводится информация с дублированного прицела, удобно наблюдать за тем, что делает наводчик, и если нужно корректировать стрельбу или вести огонь самому.

Новый Т-72Б3 с дополнительной защитой не оставил равнодушными никого из членов экипажа. Танкисты единодушно признались, что минусов у нового пополнения пока не нашли.