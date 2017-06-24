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Танки в городе: что показали на вчерашней репетиции парада

25.06.2017 07:27 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Проливной дождь — танкам не помеха, белорусские военные вовсю готовятся к репетиции парада, пусть и не всегда всё идет гладко.

В этом году будет на что посмотреть: колонна растянется почти на три километра, в ней — 220 различных армейских гусеничных и колесных машин. Всего на параде будет 20 пеших и 27 парадных расчетов современной боевой техники, будет задействовано 4000 военнослужащих.

Впервые на параде 3 июля можно будет увидеть войска территориальной обороны и представителей всех армейских спецподразделений, зенитные артиллерийские комплексы 2К20 «Зенит», а также новинки белорусского ВПК — бронеавтомобили «Кайман» и V-1, показанные на MILEX-2017.

А пока предлагаем вашему вниманию большой фотоотчет с прошедшей вчера репетиции парада:

Танки в городе: что показали на вчерашней репетиции парада

Танки в городе: что показали на вчерашней репетиции парада

Танки в городе: что показали на вчерашней репетиции парада

Танки в городе: что показали на вчерашней репетиции парада

Танки в городе: что показали на вчерашней репетиции парада

Танки в городе: что показали на вчерашней репетиции парада

Танки в городе: что показали на вчерашней репетиции парада

Танки в городе: что показали на вчерашней репетиции парада

Танки в городе: что показали на вчерашней репетиции парада

Танки в городе: что показали на вчерашней репетиции парада

Танки в городе: что показали на вчерашней репетиции парада

Танки в городе: что показали на вчерашней репетиции парада

Танки в городе: что показали на вчерашней репетиции парада

Танки в городе: что показали на вчерашней репетиции парада

Танки в городе: что показали на вчерашней репетиции парада

Танки в городе: что показали на вчерашней репетиции парада

Танки в городе: что показали на вчерашней репетиции парада

Танки в городе: что показали на вчерашней репетиции парада

Танки в городе: что показали на вчерашней репетиции парада

Танки в городе: что показали на вчерашней репетиции парада

Танки в городе: что показали на вчерашней репетиции парада

Танки в городе: что показали на вчерашней репетиции парада

Танки в городе: что показали на вчерашней репетиции парада

Танки в городе: что показали на вчерашней репетиции парада

Танки в городе: что показали на вчерашней репетиции парада

Танки в городе: что показали на вчерашней репетиции парада

Танки в городе: что показали на вчерашней репетиции парада

Танки в городе: что показали на вчерашней репетиции парада

Танки в городе: что показали на вчерашней репетиции парада

Танки в городе: что показали на вчерашней репетиции парада

 
 
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Проливной дождь — танкам не помеха, белорусские военные вовсю готовятся к репетиции парада, пусть и не всегда всё идет гладко.

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