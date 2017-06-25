Лицензия пилота понадобится водителям первого летающего автомобиля

МИНСК, 25 июн — Sputnik. Нидерландский автомобильный бренд PAL-V планирует запустить производство двухместного гирокоптера, сообщается на сайте компании.

Автомобиль может передвигаться и по дорогам, и по воздуху. В компании его называют машиной, которая умеет летать. В движение гирокоптер приводится за счет силового агрегата, способного генерировать мощность, равную 100 лошадиным силам.

За счет него модель в состоянии лететь на высоте в 2,5 километров на скорости от 400 до 500 километров в час. Зато на земле автомобиль сможет разгоняться лишь до скорости в 170 километров в час.

Управлять таким авто сможет не каждый, нужно будет получить не только водительское удостоверение, но и лицензию пилота.