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Лицензия пилота понадобится водителям первого летающего автомобиля
25.06.2017 23:05 — Новости Hi-Tech | Sputnik Беларусь
МИНСК, 25 июн — Sputnik. Нидерландский автомобильный бренд PAL-V планирует запустить производство двухместного гирокоптера, сообщается на сайте компании.
Автомобиль может передвигаться и по дорогам, и по воздуху. В компании его называют машиной, которая умеет летать. В движение гирокоптер приводится за счет силового агрегата, способного генерировать мощность, равную 100 лошадиным силам.
За счет него модель в состоянии лететь на высоте в 2,5 километров на скорости от 400 до 500 километров в час. Зато на земле автомобиль сможет разгоняться лишь до скорости в 170 километров в час.
Управлять таким авто сможет не каждый, нужно будет получить не только водительское удостоверение, но и лицензию пилота.
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Разработанный голландцами автомобиль будущего будет двухместным и трехколесным.
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