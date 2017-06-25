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Фотофакт: Автобус с бесплатным Wi-Fi начал курсировать по Витебску

25.06.2017 20:25 — Новости Hi-Tech | Sputnik Беларусь  
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ВИТЕБСК, 25 июн — Sputnik. Автобус с бесплатным Wi-Fi курсирует по маршруту номер 26 (одному из самых длинных в Витебске) и отмечен специальным логотипом: Free Wi-Fi.

Фотофакт: Автобус с бесплатным Wi-Fi начал курсировать по Витебску
© Pixabay
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Пользоваться бесплатными мегабайтами могут абоненты всех белорусских сетей и гости города на всем отрезке пути, что, как утверждают пассажиры, здорово, поскольку на многих участках маршрута "интернет попросту не ловит".

"Основная задача данного проекта: выяснить, насколько востребована услуга бесплатного Wi-Fi в нашем транспорте. Он никак не связан со "Славянским базаром" и, возможно, к началу проведения фестиваля уже закончится. Если мы увидим, что наши пассажиры заинтересовались данной услугой, то сделаем бесплатный интернет практически на всех городских автобусах, причем это никак не отразится на стоимости билетов: автобусный парк возьмет все расходы на себя", — рассказал Sputnik Владимир Кахро, начальник сектора АСУ Филиала "Автобусный парк №1 г. Витебска" ОАО"Витебскоблавтотранс".

В автопарке утверждают, что бесплатный Wi-Fi — требование современности. И его введение на городских маршрутах сможет не только привлечь большее количество пассажиров, но и показать, что перевозчик заботится о комфорте своих клиентов.

 
Теги: Витебск
 
 
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В автобусном парке заверили, что, если услуга окажется востребованной, то бесплатным интернетом оснастят практически все маршруты.

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