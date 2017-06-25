ФСБ: террорист-смертник использовал Telegram перед терактом в Санкт-Петербурге

Организаторы теракта в метро Санкт-Петербурга, который произошел в апреле 2017 года , использовали мессенджер Telegram. Об сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-релиз центра общественных связей ведомства:





В ФСБ заметили, что члены «законспирированных ячеек» международных террористических организаций «тотально» используют интернет-мессенджеры для «конспиративной связи между собой и своими кураторами из-за границы», пишет vc.ru. В ведомстве считают, что для таких целей чаще всего используется Telegram, который позволяет создавать секретные чаты «с высоким уровнем шифрования передаваемой информации».

При этом представители ФСБ не упомянули ни один другой мессенджер помимо Telegram.

Напомним, c мая 2017 года Роскомнадзор под угрозой блокировки пытается включить Telegram в реестр организаторов распространения информации (ОРИ), чтобы наладить сотрудничество с администрацией сервиса. 25 июня 2017 года глава Роскомнадзора

Александр Жаров заявил, что ведомство хочет получить от мессенджера ключи для расшифровки переписки, чтобы бороться с терроризмом. Основатель Telegram Павел Дуров в ходе заочной переписки с Жаровым, которая длится с 23 июня, уже заявил, что у него нет таких ключей .

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