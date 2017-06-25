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ФСБ: террорист-смертник использовал Telegram перед терактом в Санкт-Петербурге
26.06.2017 09:28 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Организаторы теракта в метро Санкт-Петербурга, который
В ФСБ заметили, что члены «законспирированных ячеек» международных террористических организаций «тотально» используют интернет-мессенджеры для «конспиративной связи между собой и своими кураторами из-за границы»,
При этом представители ФСБ не упомянули ни один другой мессенджер помимо Telegram.
Напомним, c мая 2017 года Роскомнадзор
Александр Жаров заявил, что ведомство хочет получить от мессенджера ключи для расшифровки переписки, чтобы бороться с терроризмом. Основатель Telegram Павел Дуров в ходе заочной переписки с Жаровым, которая длится с 23 июня, уже заявил, что у него
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Организаторы теракта в метро Санкт-Петербурга, который произошел в апреле 2017 года, использовали мессенджер Telegram. Об сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-релиз...
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